A história da carreira de Richard Burns

No passado dia 25 de novembro fez 13 anos que nos deixou uma das maiores estrelas do desporto automóvel, Richard Burns. Campeão Mundial de Ralis em 2001, considerado a justo título como um dos melhores do seu tempo e, quiçá, com lugar na galeria dos melhores de sempre, um cancro roubou-lhe a vida quando estava no auge da sua maturidade como piloto. Perdeu-se um grande homem e um grande talento. Inglaterra, considerada hoje em dia como uma das pátrias dos…...