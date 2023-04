GP da Austrália F1: Nada parou Max Verstappen

Max Verstappen foi o vencedor incontestável do Grande Prémio da Austrália, mas não foi exercício perfeito para o holandês que teve de contar com alguma sorte do seu lado para assumir o comando e rumar ao seu segundo triunfo da temporada. O holandês vinha de um segundo lugar frustrante na Arábia Saudita, mas regressou à pole-position, depois dos seus problemas em Jeddah. Porém, o Bicampeão Mundial exibiu a mais pequena margem para os perseguidores da Red Bull deste ano, apenas…...