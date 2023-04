GP Austrália de F1/2º pelotão: Desaire de Alpine beneficia McLaren

A Alpine teve no Grande Prémio da Austrália a sua melhor performance do ano, mas um incidente entre os seus dois pilotos colocou um fim numa prova notável, cuja maior beneficiária foi a sua grande rival do ano passado, que em 2023 não tinha ainda sequer pontuado. Na verdade, colocar a equipa da marca francesa na batalha do Segundo Pelotão de Melbourne é de profunda injustiça, uma vez que esteve muito mais perto de poder lutar com a Ferrari, Aston…...