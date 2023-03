Fórmula 1: Ninguém quis a Porsche…

A Porsche não entrará na Fórmula 1 em 2026, depois de um último esforço com mais uma equipa, que não foi bem sucedido, tendo a marca ficado a marcar passo enquanto a Audi, colega no Grupo VW, levou a cabo com sucesso o seu trabalho. A marca alemã chegou ao paddock sustentando-se muito no seu nome para que as portas da Fórmula 1 se abrissem para o seu regresso, mas as portas que entretanto se foram abrindo, rapidamente se fecharam,…...