GP da Austrália de F1: 5 histórias que ‘prometem’ passar pelo paddock

No próximo fim-de-semana disputa-se a terceira etapa da temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, o Grande Prémio da Austrália, e espera-se que o paddock vai continuar em ebulição com algumas histórias que tem vindo a ser discutidas. Apresentamos cinco temas que consideramos poderem dominar as conversas. Ferrari - uma versão B em Imola?O início de tempo da Ferrari tem vindo a ser dececionante, não tendo sequer conseguido um pódio, quanto mais competir diretamente com a Red Bull, tendo…...