GP da Arábia Saudita de F1: 5 histórias do paddock

Como sempre, paddock do Grande Prémio da Arábia Saudita fervilhou com rumores e boatos, que foram desde uma possível saída de Hamilton da Mercedes, até uma segunda prova no país do Médio Oriente, passando pelos problemas que Ferrari e Red Bull enfrentam… Wolff admite saída de HamiltonUm dos grandes temas da actualidade é a possível renovação de Lewis Hamilton com a Mercedes, mas em Jeddah um novo dado entrou em jogo.A equipa do construtor de Estugarda está muito longe da…...