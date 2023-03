Campeonato de Portugal de Ralis arranca em Fafe: New kid on the block…

Arranca mais uma vez em Fafe o CPR 2023, uma competição que continua em alta, mas que este ano conta com um fator absolutamente inédito, um piloto do WRC a tempo inteiro no CPR: Craig Breen vem para ser campeão, e para elevar o nível e a notoriedade da competição. Mas os habituais favoritos não estão pelos ajustes… FOTOS AIFA, ZOOM, Go Agency Vai arrancar o Campeonato de Portugal de Ralis, numa temporada que marca uma quebra com o passado.…...