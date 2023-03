Fenómenos da Fórmula 1: Carlos Reutemann, de piloto a político

Um dos pilotos mais carismáticos da sua época, Carlos Reutemann correu na Fórmula 1 durante dez anos. Venceu 12 corridas, mas o máximo que conseguiu foi ser vice-campeão. Desde então, tornou-se uma figura de proa na política da Argentina Quando Carlos Reutemann fez as suas primeiras corridas, em 1965, a Argentina tinha deixado de ser uma potência no desporto automóvel, o seu país tinha perdido as duas grandes provas de Fórmula 1 e do Mundial de Marcas, e o seu…...