Tommi Makinen: Revisitar a Córsega, a sua ‘Ilha do Azar’

O quarto lugar de Jari-Matti Latvala no Tour de Corse de 2017 não foi de longe o melhor resultado da Toyota Gazoo Racing nesse ano, mas teve uma satisfação especial para o patrão da TGR na altura, Tommi Mäkinen. É que foi o melhor resultado de Tommi Makkinen em nove anos de visitas à Córsega!Nos oito anos em que competiu na ilha (sete com a Mitsubishi, e depois com a Subaru) nunca terminou melhor do que sexto – e nos…...