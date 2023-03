GP do Bahrein de F1: 2º pelotão/Bottas impõe-se e Alpine ‘bipolar’

Valtteri Bottas impôs-se na luta pela primazia do Segundo Pelotão no Grande Prémio do Bahrein, mas foi Pierre Gasly que mais impressionou, num fim-de-semana em que a Alpine teve uma prestação bipolar. A equipa do construtor francês chegara ao primeiro evento sem ter mostrado o seu verdadeiro potencial, havendo grande curiosidade quanto à capacidade do A523, muito embora não fosse esperado um salto competitivo semelhante ao dado pela Aston Martin que, num Inverno, se guindara desde o miolo do Segundo…...