João Ferreira no Abu-Dhabi Desert Challenge: “fica a aprendizagem e a diversão de uma corrida fantástica”

João Ferreira e Filipe Palmeiro (X-Raid YXZ 1000R Turbo Prototype SXS) foram 10º classificados do T3, sexto no T3, entre os concorrentes do Mundial de TT (W2RC), no Abu-Dhabi Desert Challenge, segunda prova do Mundial de Todo-o-Terreno (W2RC).A dupla lusa ficou com o resultado da corrida condicionado logo na etapa 2 quando a rotura do diferencial traseiro os atirou para muito longe da frente na classificação.no início da prova, depois de ter registado o quarto melhor tempo no prólogo, o…...