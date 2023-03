F1 2023 – Pilotos: Charles Leclerc focado na luta pelo título

É sobre Charles Leclerc que recaem as esperanças dos adeptos da Ferrari. O piloto monegasco veste as cores da Ferrari desde 2019, tendo feito parte da academia italiana. Impressionou nas categorias de iniciação e a primeira época na Alfa Romeo Sauber foi ótima. Na Ferrari conseguiu impor-se de forma gradual e foi fazendo sonhar os tifosi. No ano passado aproximou-se um pouco mais do título, mas não teve carro na reta final da temporada, nem equipa para concluir a tarefa…...