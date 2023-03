F1 2023 – Pilotos: Sérgio Pérez mais pressionado

A carreira de Sergio Pérez dava um filme, com altos e baixos. A capacidade do mexicano em se reinventar e chegar ao topo é digna de nota. Das duas vezes que esteve com um pé fora da F1, conseguiu manter-se e até acabar numa equipa que lhe deu melhores condições. Pérez pode não ser o piloto mais rápido, mais entusiasmante da grelha, mas é um animal competitivo, feroz na defesa da sua posição, inteligente e maduro. Pode não ser o…...