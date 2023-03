F1 2023-Pilotos: George Russell quer cimentar a sua posição na Mercedes

O britânico sempre teve “pinta” de campeão. A sua postura já trabalhada para enfrentar as pressões da F1 mostravam apenas parte do muito trabalho que desenvolveu enquanto jovem para se tornar piloto de alta competição. O seu talento em pista é inquestionável e chegou à Mercedes após provar várias vezes que teria sucesso assim que chegasse ao lugar com que tanto sonhou. Teve azar, pois chegou numa fase em que a Mercedes caiu do topo, mas conseguiu a sua primeira…...