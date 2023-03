F1 2023-Pilotos: Alex Albon fundamental para a Williams

Alexander Albon fez a Williams esquecer George Russell com os seus bons desempenhos de 2022 e é ótimo para a Fórmula 1 que um piloto assim se mantenha na competição. Albon foi injustamente atirado para fora da F1, mas pôde fazer o regresso sem muita pressão numa equipa como a Williams e mostrar do que é capaz. Liderou facilmente a estrutura de Grove em pista e alcançou bons resultados apesar do monolugar pouco performante. Em 2023 conta com um novo…...