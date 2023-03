F1 2023-Pilotos: O regresso (mais um) de Nico Hulkenberg

Parecia já não ter hipóteses em regressar à Fórmula 1 e falava noutros planos para a sua carreira, mas Nico Hülkenberg foi chamado pela Haas para substituir Mick Schumacher para a nova época. Os acidentes e a dificuldade em retirar o potencial do carro de Schumacher na época passada não caíram bem entre os responsáveis da Haas, levando-os a decidir por Hülkenberg já muito perto do final da temporada. Só com o desenrolar dos Grandes Prémios é que saberemos se…...