F1 2023-Pilotos: Zhou Guanyu tem de confirmar potencial

Zhou inicia a sua segunda época com o mesmo intuito da temporada de estreia: manter o seu lugar na Fórmula 1. O que fez em 2022 foi suficiente para a equipa voltar a confiar em si, mas tem Théo Pourchaire, piloto da academia Sauber e de reserva, como principal ameaça ao seu lugar. Além do facto da Audi querer, quase com toda a certeza, colocar algum piloto escolhido por si na competição ainda antes de 2026. No entanto, o piloto…...