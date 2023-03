F1 2023- Equipas: Pede-se mais e melhor à AlphaTauri

A equipa liderada por Franz Tost espera regressar em 2023 a outras posições da classificação e deixar para trás a temporada de 2022 como se fosse apenas um percalço. No ano passado nunca foram capazes de lutar por mais do que os últimos lugares pontuáveis, atingindo apenas os dois dígitos no Grande Prémio do Azerbaijão, numa corrida em que Pierre Gasly alcançou o quinto posto. Não estiveram em posição de lutar sequer pelo oitavo posto do campeonato de construtores, tendo…...