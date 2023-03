F1 2023- Equipas: Temporada passada foi estímulo para a Haas

A Haas apostou fortemente durante o ano de 2021 na recuperação para a temporada de 2022, ajudada pelas alterações significativas do regulamento técnico. De facto, a equipa norte-americana, fruto de um novo departamento instalado em Maranello, dentro das estruturas da Ferrari, interpretou bem o regulamento e apresentou um bom carro para a temporada passada. O quinto lugar alcançado na ronda de abertura do campeonato por Kevin Magnussen tratou de provar isso mesmo, no entanto faltaram meios e, talvez ainda mais,…...