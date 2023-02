Baja TT Montes Alentejanos ESC Online: Triunfo de João Monteiro

Gonçalo Guerreiro inscrito pela JB Racing – Polaris Iberia e navegado por José Sá Pires foi o mais rápido no prólogo na estreia aos comandos do Polaris Pro R. Segunda posição a dupla do Can-Am Off Road Portugal, Luís Cidade/Pedro Mendonça que gastou apenas mais 1,2 segundos que o vencedor. Terceiro lugar para o seu companheiro de equipa Herlander Araújo navegado por Manuel Xavier. As duplas João Monteiro/Nuno Morais do Sharish Gin / South Racing e Helder Rodrigues/Gonçalo Reis averbaram…...