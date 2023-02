CPTT, Baja TT Montes Alentejanos ESC Online: Triunfo de João Ramos

João Ramos/Pedro Ré (Toyota Hilux T1+) venceram a Baja TT Montes Alentejanos ESC Online, bateram Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) por confortável margem com Armindo Araújo/Luís Ramalho (BRP-Can Am Maverick X3) a terminar no pódio à geral e a vencer entre os T3. O campeonato ‘promete’ em todas as classes… Fotos Go Agency Começou bem o CPTT 2023. Ainda sem o plantel equipado com todas as máquinas que estão para chegar, houve bastante luta, e muito espetáculo nas pistas dos…...