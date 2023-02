Matra-Simca MS670B (1973): O vencedor do meio

Em 1972, venceu o MS670. Em 1973, o MS670B. E, em 1974, o MS670C. Como no meio é que está a virtude, escolhemos o do meio, o MS670B para falarmos da epopeia da Matra-Simca em Le Mans No final da temporada de 1972, a grande questão era saber até que ponto os protótipos com motores de 3.0 litros eram mesmo rápidos. A resposta foi dada em 1973, quando a Matra decidiu tomar parte do campeonato do Mundo e a Ferrari…...