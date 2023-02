Os ralis esquecidos do WRC: China (1999): a apalpar o terreno

A China é hoje a maior potência económica em crescimento – e um dos maiores mercados mundiais (se não mesmo o maior). No entanto, pouca ou nenhuma história tem em termos de desporto automóvel.E só por causa das primeiras considerações (dinheiro, muito dinheiro… e milhões de espetadores potenciais) se percebe porque, 23 anos após a primeira e única edição do Rali da China com honras de WRC, se voltar a falar em semelhante coisa.A primeira edição do Rali da China…...