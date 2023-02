Campeonato de Portugal de Todo o Terreno: Simply the best, agora Plus…

Mais uma vez, inicia-se em Beja o Campeonato de Portugal de Todo o Terreno, competição que este ano se prepara para receber vários carros de última geração do TT Mundial, já vistos em grande escala no Dakar. Sem o Campeão em título, João Ferreira à partida, todos os restantes habituais concorrentes marcam presença para mais um ano em que se espera nova ‘colheita’ de exceção. Os portugueses são mesmo um povo especial no que aos desportos motorizados diz respeito, todo-o-terreno…...