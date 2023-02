Pentti Airikkala: O ‘professor’ de um ‘certo’ Jari-Matti Latvala

Nunca teve um programa completo no WRC. Poucas vezes saiu da sua terra, até se estabelecer na Grã-Bretanha, nos anos 80. É um dos menos conhecidos vencedores de uma prova do WRC. Senhoras e senhores, apresento-vos Pentti Airikkala, um ilustre desconhecido. Pentti Airikkala, apesar da sua ilustre ausência no panteão dos grandes pilotos, não deixou, por isso, de ser um dos mais espetaculares, digno dos melhores finlandeses voadores. As suas façanhas com o pesado Vauxhall Chevette 2300 HS ainda hoje…...