Opel Ascona 400 (1980-1983): O ‘outro’ Grupo B alemão

O Opel Ascona 400 foi o último dos românticos nos ralis do WRC. O último carro de tração traseira a vencer um Mundial de Pilotos. E o “outro” Grupo B alemão, numa época em que as regras eram quase livres, permitindo a criação de “monstros” quase imbatíveis, como o Audi Quattro. Ora, não apenas o Opel Ascona 400 foi capaz de os bater como, ainda por cima, os humilhou, em 1982, garantindo o título de Campeão do Mundo a Walter…...