GP do Brasil F1 de 2008: Felipe Massa campeão durante 38,907s

No WRC, houve Markku Alen – campeão do Mundo por dez dias. Na F1, houve Felipe Massa, campeão do Mundo em 2008 por… 38,907s! A ‘estória’ conta-se em poucas palavras. Lewis Hamilton chegou a Interlagos na frente do Campeonato, com 94 pontos, mais sete que Felipe Massa. Com dez pontos ainda em liça, este era obrigado a vencer e esperar que Hamilton ficasse abaixo do 5º lugar. E assim sucedeu: Massa, numa corrida marcada porinstáveis condições atmosféricas e dificuldades de…...