Ralis perdidos do WRC, Marrocos (1973-1976): A primeira maratona das areias

O Rali de Marrocos pode definir-se com o precursor das grandes maratonas pelas pistas arenosas africanas. A sua primeira edição teve lugar em 1934 e, até 1988, realizou-se de uma forma intermitente. Juntamente com o Safari, era decidido através das penalizações. Na década de 70, fez parte do primeiro calendário do WRC (outra vez, tal como o Safari) e realizou-se mais duas vezes, em 1975 e 1986. Foi sempre ganho por carros franceses, com os maciços Peugeot 504 a demonstrarem…...