WRC50, Rallye Monte Carlo 1983: Lancia bate favorita Audi, e é campeã…

Contra todas as expectativas, a Lancia fez uma dobradinha no Rali de Monte Carlo de 1983 com Walter Röhrl e Markku Alén a baterem a favorita armada Audi, constituída por Stig Blomqvist e Hannu Mikkola. E os sucessos não ficaram por aqui ao ponto de no final do ano, Röhrl e Alén terem conseguido cinco vitórias entre si, com a Lancia a ser campeã mundial. A primeira prova da temporada de 1983 do WRC foi, como é tradição, o Rallye…...