Ralis perdidos do WRC: Brasil (1981-1982): com uma ‘mãozinha’ portuguesa

O Rali do Brasil apenas se realizou duas vezes, enquanto prova do WRC – e tem que se referir que, para isso, contou com uma ajuda portuguesa: a muita experiência, enquanto organizador e piloto, de Francisco Santos, nessa altura a viver naquele país (e onde, por exemplo, já tinha ajudado a criar as corridas de camiões!).Mesmo fora do campeonato do Mundo, a prova continuou a realizar-se e, agora, é uma das que se fala que poderão regressar ao WRC a…...