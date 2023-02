F1: A evolução que poderá fazer tremer a Aston Martin

A Aston Martin protagonizou o ano passado uma falsa partida, mas conseguiu recuperar competitivamente. Em 2023 a equipa que pretende se afirmar como uma força vencedora tem de dar obrigatoriamente um passo em frente, sob pena de se começarem a ver cisões na sua estrutura. A formação que representa as cores do construtor britânico contava aproveitar o novo regulamento técnico introduzido em 2022 para se colocar no topo do Segundo Pelotão, mas apresentou um conceito errado e até ao Grande…...