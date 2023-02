Fórmula 1: As questões que pairam sobre a Alpha Tauri

Depois de uma temporada em que ficou muito aquém do esperado, a Alpha Tauri encara de 2023 com algumas questões que poderão, inclusivamente, colocar em causa a médio prazo a sua existência tal e qual a conhecemos hoje. Em 2022 a ‘equipa-B’ da Red Bull caiu espetacularmente na classificação do Campeonato de Construtores, descendo ao nono posto, com apenas trinta e cinco pontos, depois de no ano anterior ter conseguido um honroso sexto lugar com cento e quarenta e dois.A…...