10 anos de campeões do CPTT: História recente do Todo-o-Terreno em Portugal

Estamos a duas semanas do arranque do próximo Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, uma competição que nos últimos 10 anos, teve seis Campeões diferentes, Miguel Barbosa (3), Ricardo Porém e Tiago Reis (2), Nuno Matos, João Ramos e João Ferreira, com um cada.É o melhor campeonato de TT da Europa e este ano recebe vários dos novos carros, pelo que a qualidade da maquinaria aumenta, e a competitividade eleva-se ainda mais… 2013: Um passeio de Miguel BarbosaSozinho… ou quase. Miguel…...