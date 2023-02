WRC50: Ari Vatanen vence com ‘privado’ David Sutton em 1981

Não há outra memória no WRC de uma equipa privada ter vencido o Campeonato de Pilotos como em 1981 quando depois de muita emoção na estrada, Ari Vatanen bateu Guy Fréquelin por sete pontos com a decisão a dar-se apenas na última prova, no RAC.Com Ford a tirar uma licença sabática enquanto trabalhava no desenvolvimento de um sucessor para o seu Escort, a equipa privada de David Sutton hasteou a bandeira da oval azul com Ari Vatanen ao leme. Mudam-se…...