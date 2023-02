A maldição do tri consecutivo no Rali de Portugal: 3 de seguida… não é para todos

Sabia que, depois do seu triunfo no Rali de Portugal 2013 e 2014 de Sebastien Ogier, não mais o vencedor da prova portuguesa do WRC se repetiu no ano seguinte. Até 2022, pelo menos. Como se percebe, o ‘bi’ é difícil. Imagine-se o tri…Na história do Rali de Portugal só há um piloto que conseguiu vencer a prova três vezes seguidas. Miki Biasion, entre 1988 e 1990. Muitos outros estiveram perto, mas às três… não foi de vez.Quando se olha…...