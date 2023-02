Fórmula 1: A Sauber entre duas Eras

A Sauber, ainda com as cores da Alfa Romeo, inicia este ano uma temporada que marca uma passagem entre duas Eras… Por um lado, ainda carrega as cores do construtor de Arese, por outro a Audi já faz parte do seu capital, mas isso não a impede a formação de Hinwil de olhar para 2023 com ambição. A Sauber está na estranha situação de estar entre dois construtores que são rivais nas vendas de carros de estrada – a Alfa…...