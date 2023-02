F1: Apenas três equipas não venceram nas últimas três épocas

Muito se tem falado da competitividade na F1 (ou da falta dela) com as mesmas equipas sempre a lutar pelas primeiras posições. E esta é a realidade dos factos. Falta mais competitividade na F1 para termos um espetáculo ainda mais interessante e emotivo. Mas a verdade é que a competitividade que vemos na F1 não é assim tão diferente do que vemos noutras categorias. Apesar de parecer um fenómeno mais recente, os ciclos de domínio no desporto motorizado sempre existiram.…...