Ferrari 250 LM: Crise de identidade

Sem ser um dos carros mais potentes ou mais inovadores da Ferrari, o 250 LM tem algumas das histórias mais interessantes, dando origem a guerras com a FIA mas também dando à marca italiana o seu último triunfo nas 24 Horas de Le Mans. A beleza da máquina italiana tornou-se intemporal, tal como a história do seu sucesso, que a Ferrari tenta agora reescrever, com o regresso a Le Mans na categoria principal para tentar a vitória na edição centenária…...