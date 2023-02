F1: O que pode correr mal à Red Bull em 2023

A Red Bull dominou a temporada de 2022 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, sobretudo a segunda metade da temporada, e parte para a próxima época como favorita, mas ainda assim há questões que poderão criar problemas à equipa de Milton Keynes. A formação de bandeira austríaca venceu quinze dos vinte e dois Grandes Prémios do ano passado, tendo-se mostrado quase imbatível desde o final da primeira metade da temporada, quando colocou o RB18 ao gosto de Max Verstappen,…...