O nome de Hannu Mikkola está estreitamente ligado ao Rallye de Portugal/Vinho do Porto, prova do WRC que venceu por três vezes. Além disso, foi em solo nacional, mais precisamente no Rali Urbibel/Algarve que teve lugar de 30 de Outubro a 2 de Novembro de 1980, que estreou oficialmente o Audi Quattro, o primeiro carro de ralis a ter tração às quatro rodas em permanência. Na ocasião, fez de carro “0” mas, rezam as crónicas, se fosse a valer, teria…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?