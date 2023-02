MIM quer a F1, mas pode não ser o momento certo

A FIA abriu agora formalmente o processo de avaliação de candidatos a uma equipa de Fórmula 1 e a Monaco Increase Management, não coloca de parte a possibilidade de lançar uma candidatura, mas talvez possa equacionar outras possibilidades. Desde 2019 que Salvatore Gandolfo, o homem por detrás do projecto, vem a apontar o desejo de entrar na categoria máxima do desporto automóvel. O italiano é um gestor de carreiras de pilotos, tendo no seu portfolio nomes como Pascal Wehrlein e…...