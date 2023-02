Jean-Pierre Jabouille (Paris, 1/10/1942-2/2/2023): O paciente francês

Jean-Pierre Jabouille tinha apenas feito um GP de F1, quando foi escolhido pela Renault para ajudar a desenvolver o RS01, o primeiro monolugar de F1 dos tempos modernos equipado com um motor turbo. Então com 36 anos, Jabouille tinha dado nas vistas no campeonato de F3 francês, em 1967 e 1968, que terminou atrás de um tal François Cévert. Em 1969 tornou-se piloto de desenvolvimento da Alpine, uma das marcas depois associadas à ideia do motor turbo para a F1.…...