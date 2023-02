WRC50: 1983, a era do “vale-tudo”…

Em 1983, a FISA introduz alterações ao Anexo J com vista ao aumento da popularidade do WRC, permitindo uma maior liberdade na homologação dos carros, incentivando a potência e a redução do peso.Nascia o Grupo B, trazendo consigo uma guerra tecnológica sem precedentes, cujas respetivas batalhas se travavam em duas frentes: nos laboratórios e nas classificativas. Marcas como a Audi, Lancia ou Peugeot, empregavam meios até aí nunca vistos, para chegar ao degrau mais alto do pódio.Helicópteros a perseguir os…...