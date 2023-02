MEMÓRIA, HÁ 20 ANOS: Filipe Albuquerque foi eleito o Piloto do Ano 2002: “nunca pensei ganhar!”

Há precisamente 20 anos, em janeiro de 2003, na festa do Carro do Ano, o AutoSport revelava igualmente o Piloto do Ano AutoSport em Portugal, da 2002, e há duas décadas o ‘título’ foi para Filipe Albuquerque, que ainda no fim de semana passado nos brindou com mais uma majestosa exibição em Daytona, ao ponto de fazermos uma coisa que só fazemos como exceção: ‘dar’ a capa aos segundos classificados…Recordemos o texto da altura e as palavras de um piloto…...