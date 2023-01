WRC50, Rali da Suécia 1981: do despontar à primeira vitória do Audi Quattro

Em Setembro de 1979, a Audi perguntou aos fabricantes existentes no WRC e aos legisladores do desporto se alguém tinha alguma objeção quanto à remoção da regra que impedia a utilização de carros com tração às quatro rodas na competição.O mundo estava ciente de que a Audi estava a trabalhar numa evolução do Volkswagen Iltis - um veículo utilitário todo-o-terreno de orientação militar - para um possível programa de desporto motorizado no todo-o-terreno.Mas ninguém viu o que estava realmente para…...