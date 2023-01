Toleman TG184 (1984): O carro que quase ganhou com Ayrton Senna

O Toleman TG184 foi o terceiro chassis feito pela equipa dos irmãos Ted e Bob Toleman, que tinham uma empresa de camionagem e eram mais voltados para as coisas da motonáutica. Pilotado por Ayrton Senna, então um estreante, quase ganhou no Mónaco. Só por isso, encontrou o seu lugar na História da F1. Tal como os seus antecessores, o Toleman G184 foi desenhado por Rory Byrne – nascido na capital de África do Sul, Pretória, em 10 de Janeiro de…...