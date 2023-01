A melhor forma de a Alfa Romeo se manter na F1: com a Red Bull…

A Alfa Romeo termina este ano a sua parceria com a Sauber, tendo a marca italiana um longo historial no desporto automóvel, espera-se que possa continuar com um programa desportivo global. Mas quais serão as suas opções? Com a entrada progressiva da Audi na formação de Hinwil, do qual a contratação de Andreas Seidl é uma expressão visível, o espaço do construtor de Arese reduz-se substancialmente, tendo Jean-Philippe Imparato decidido terminar ao acordo com a estrutura helvética no final do…...