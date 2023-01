Rali da Costa do Marfim: quase um cinquentão…

O mítico rali africano continua bem vivo e está perto de cumprir 50 anos. Quem haveria de dizer que, quando nasceu em 1974, o Rali da Costa do Marfim iria estar bem vivo quase 50 anos mais tarde? Mas é verdade: ele aí está, continua firme e hirto e com muito ainda para dar e vender. Perdoem o trocadilho, mas esta prova foi sempre a “bête noire” do nosso desporto. Nos anos 80, no auge do desenvolvimento do Mundial de…...