IMSA: Temporada desafiante começa em Daytona

O tiro de partida para mais uma época do Weathertech Sportscar Championship da IMSA está dado depois do primeiro teste do fim de semana passado em Daytona. Agora é a vez do desafio tremendo que são as 24 Horas naquele traçado. O desafio está lançado e o campeonato de resistência norte-americano tem pela frente mais uma época, mas este ano não é uma temporada qualquer. Nem a 61ª edição das 24 Horas de Daytona, já um das lendárias provas de…...