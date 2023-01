WRC, Thierry Neuville: “por vezes senti-me um pouco impotente”

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) começaram o ano com um terceiro lugar. Thierry, como resumes este rali?“Não tenho a certeza. Por um lado, penso que devemos estar satisfeitos com o [pódio], com o resultado final, porque vimos muito cedo no rali que parecia não conseguirmos acompanhar o ritmo da Toyota. E apesar de termos tentado, nunca fomos capazes de registar bons tempos. Ficávamos quase sempre um par de segundos atrás, perdendo constantemente tempo. Mesmo na sexta-feira de manhã…...